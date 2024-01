NIO Aktie News: NIO reagiert am Vormittag positiv

NIO im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 3,9 Prozent auf 6,21 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 3,9 Prozent auf 6,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 6,87 USD. Bei 6,51 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 195.989 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 5,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -2,11 CNY vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.066,55 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.002,10 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,800 CNY ausweisen wird.

