NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 8,44 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,43 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.108 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 markierte das Papier bei 23,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 7,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,68 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

