NIO Aktie News: NIO reagiert am Freitagvormittag positiv

Um 09:02 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 8,62 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 8,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,50 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 6.556 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Gewinne von 63,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 7,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.063,50 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NIO wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 31.05.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,189 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

