NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 4,16 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 4,16 USD zu. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,22 USD. Bei 4,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.318.693 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 289,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

NIO gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,81 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -3,07 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17,10 Mrd. CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,06 Mrd. CNY umgesetzt.

Am 29.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,553 CNY je Aktie aus.

