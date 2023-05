NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel NIO 8,14 EUR

Die NIO-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,5 Prozent auf 8,76 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 8,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,65 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 50.797 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,29 USD. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 63,94 Prozent niedriger. Am 03.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 16,21 Prozent sinken.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,07 CNY vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.063,50 CNY umgesetzt, gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 09.06.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 29.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,099 CNY je NIO-Aktie.

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben

