NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Mit einem Kurs von 4,80 USD zeigte sich die NIO-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der NIO-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 4,80 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 4,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 4,77 USD. Bei 4,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1.179.634 NIO-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 236,88 Prozent zulegen. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 24,79 Prozent sinken.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,44 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,37 Mrd. CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,26 Mrd. CNY umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte NIO am 06.06.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.06.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,515 CNY je NIO-Aktie.

