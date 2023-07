NIO Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit NIO ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 11,11 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 5,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 11,25 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,90 USD. Bisher wurden via New York 2.700.517 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 22,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,99 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 09.06.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,903 CNY ausweisen wird.

