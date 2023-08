NIO Aktie News: NIO am Mittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 10,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 10,24 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 10,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 30.054 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 22,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.06.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,51 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 24.09.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,886 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?

NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf

NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos