NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,78 USD.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,78 USD ab. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 10,70 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 947.454 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 22,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 110,85 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.676,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte NIO am 29.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.09.2024.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,886 CNY einfahren.

