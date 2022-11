NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 10,30 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 10,29 EUR. Bei 10,29 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 880 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.11.2021 markierte das Papier bei 37,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 72,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,65 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Die NIO-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,324 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

