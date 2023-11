NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagmittag südwärts

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 6,81 EUR abwärts.

Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 2,5 Prozent auf 6,81 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 6,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 61.103 Stück.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. 114,10 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach unten.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 8.771,70 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 13.002,10 CNY umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2023 erfolgen.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -11,024 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

