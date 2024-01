NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 5,51 EUR.

Die NIO-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 5,51 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 5,47 EUR ein. Bei 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 127.330 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 62,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 5,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 4,63 Prozent sinken.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY gegenüber -2,11 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,800 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche

NASDAQ-Titel Tesla: Tesla mit erneuten Preissenkungen in China