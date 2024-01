NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,0 Prozent auf 6,09 USD ab.

Die NIO-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 6,09 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.436 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 62,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,82 USD ab. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY gegenüber -2,11 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -10,800 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

