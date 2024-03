NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,95 USD.

Das Papier von NIO konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 4,95 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 4.413.015 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 227,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 4,79 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 3,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,81 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,07 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 17.103,18 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.063,50 CNY in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,182 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

