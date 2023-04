NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel NIO 7,42 EUR

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,2 Prozent auf 7,95 USD ab. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 7,80 USD. Bei 8,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.570.493 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,43 USD. Dieser Kurs wurde am 28.06.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,48 Prozent hinzugewinnen. Am 25.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 1,92 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,07 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.063,50 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY in den Büchern standen.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

