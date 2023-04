NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 7,41 EUR

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 8,30 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 80.729 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2022 markierte das Papier bei 24,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 65,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,04 USD ab. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,07 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16.063,50 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.900,74 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je Aktie ausweisen dürften.

