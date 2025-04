NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 4,03 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 4,03 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 4,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,09 USD. Bisher wurden via New York 733.234 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 47,32 Prozent niedriger. Bei 3,03 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 21.03.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,44 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,37 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -8,156 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

