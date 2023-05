NIO Aktie News: NIO gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel NIO 7,26 EUR

Die NIO-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 7,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.860 NIO-Aktien.

Am 28.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 219,67 Prozent wieder erreichen. Am 02.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,07 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.063,50 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.900,74 CNY ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NIO dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.05.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -7,099 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

