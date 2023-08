NIO Aktie News: NIO zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,68 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 10,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 10,70 USD. Bei 10,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 562.201 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,73 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD ab. Mit Abgaben von 34,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.06.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,51 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,79 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 10.676,47 CNY gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.09.2024 erwartet.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -8,886 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

