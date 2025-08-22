NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 6,42 USD zu.
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 6,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 6,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.196.002 NIO-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gewinne von 19,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,88 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 09.09.2026.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,682 CNY ausweisen wird.
