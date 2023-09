NIO Aktie News: NIO tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 8,27 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 8,27 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.024.180 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,39 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 122,50 Prozent. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,31 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 29.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY im Vergleich zu 10.292,36 CNY im Vorjahresquartal.

Die NIO-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY je NIO-Aktie.

