NIO Aktie News: NIO gewinnt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 9,84 EUR

3,58% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 9,84 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 9,97 EUR zu. Mit einem Wert von 9,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 16.017 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2021 auf bis zu 38,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 74,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.09.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,42 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.292,36 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 8.448,05 CNY eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --4,532 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

Trotz starker Elektroauto-Nachfrage: Warum Teslas China-Konkurrenten Li Auto, Xpeng und NIO zunehmend Verluste einfahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com