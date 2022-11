NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Keller

Aktien in diesem Artikel NIO 9,86 EUR

-6,41% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 6,9 Prozent auf 9,80 EUR ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 11.160 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2021 auf bis zu 37,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 73,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 13,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.002,10 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.805,30 CNY ausgewiesen worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,324 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: Neue Premiummarke - BYD will ab 2023 neues High-End-Modell produzieren

NIO-Aktie an der NYSE stark: Tesla-Rivale NIO überrascht mit mehr Umsatz

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com