NIO Aktie News: NIO gewinnt am Montagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,10 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 10:37 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,10 USD. Bei 8,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.005.609 NIO-Aktien den Besitzer.

NIO veröffentlichte am 05.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.066,55 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -11,001 CNY je Aktie ausweisen dürften.

