NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Montagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,10 USD zu.

Die NIO-Aktie stieg im London-Handel. Um 10:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 8,10 USD. Bei 8,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.005.609 Stück.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.12.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.066,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -11,001 CNY je NIO-Aktie.

