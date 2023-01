NIO Aktie News: NIO macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel NIO 11,19 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 11,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 11,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,14 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 4.483 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 52,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 10.11.2022 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,11 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 13.002,10 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden waren, um 32,60 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,603 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

