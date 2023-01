NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Donnerstagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 11,29 EUR

5,51% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr sprang die NIO-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 11,14 EUR zu. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,14 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,14 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.506 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2022 bei 23,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 52,80 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 29,53 Prozent Luft nach unten.

Am 10.11.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13.002,10 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -6,603 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an

Tesla-Konkurrent NIO kann Absatz weiterhin sprunghaft steigern

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com