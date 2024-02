NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Montagmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 5,11 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 5,11 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 5,05 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 61.814 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 64,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 4,93 EUR. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 05.12.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,28 CNY gegenüber -2,11 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 19.066,55 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte NIO die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY ausweisen wird.

