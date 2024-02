NIO im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Bullenmodus

26.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 5,73 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 6,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 5,75 USD. Bei 5,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.015.715 NIO-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,17 USD) erklomm das Papier am 05.08.2023. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 64,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,30 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.12.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden. Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NIO. Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY einfahren. Redaktion finanzen.net

