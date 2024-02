NIO Aktie News: NIO am Vormittag im Sinkflug

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,5 Prozent auf 5,41 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der AMEX-Sitzung um 7,5 Prozent auf 5,41 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 5,38 USD. Bei 5,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 159.451 NIO-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 66,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 5,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 05.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,11 CNY je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.066,55 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NIO.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY ausweisen wird.

