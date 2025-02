NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag stark

NIO im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 10,2 Prozent auf 4,71 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,2 Prozent auf 4,71 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 4,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 USD. Zuletzt wurden via New York 2.959.943 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 62,38 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 30,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 20.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NIO am 11.03.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -9,620 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: CEO behauptet, Chinas Elektroautos sind der Welt weit voraus

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.