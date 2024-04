NIO Aktie News: Bullen treiben NIO am Nachmittag an

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 4,42 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,0 Prozent auf 4,42 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,51 USD an. Bei 4,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.221.326 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 265,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 22,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.03.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,81 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -3,07 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 17,10 Mrd. CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,06 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,561 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

