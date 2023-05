NIO Aktie News: NIO macht am Freitagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel NIO 7,17 EUR

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 7,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 32.255 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 230,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,69 EUR fiel das Papier am 02.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,91 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,07 CNY vermeldet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 29.05.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,099 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

