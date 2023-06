NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag höher

Blick auf NIO-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 8,60 USD zu.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 8,60 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,68 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 736.336 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,43 USD an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 184,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,56 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO gewährte am 09.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,51 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,79 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,73 Prozent auf 10.676,47 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.09.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,866 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

