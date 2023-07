NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Mittwochmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,87 EUR zu.

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 10,87 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 10,90 EUR. Bei 10,73 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.303 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,28 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 6,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 39,97 Prozent wieder erreichen.

NIO veröffentlichte am 09.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

Die NIO-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.09.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,903 CNY je Aktie aus.

