NIO Aktie News: NIO bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,3 Prozent auf 13,02 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 9,3 Prozent auf 13,02 USD. Bei 13,05 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,41 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.564.246 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,73 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 09.06.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.676,47 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.910,59 CNY umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 26.09.2023 gerechnet.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -8,903 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

