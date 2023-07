NIO Aktie News: NIO macht am Mittwochvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,8 Prozent auf 11,92 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 12,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 137.340 NIO-Aktien.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 22,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 47,42 Prozent niedriger. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD ab. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 70,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO veröffentlichte am 09.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,51 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent gesteigert.

Am 26.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,903 CNY je NIO-Aktie.

