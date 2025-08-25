NIO Aktie News: NIO zieht am Dienstagnachmittag deutlich an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,1 Prozent auf 6,71 USD.
Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 10,1 Prozent auf 6,71 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,41 USD. Bisher wurden via New York 5.299.461 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Abschläge von 54,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Am 03.06.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Mrd. USD im Vergleich zu 1,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NIO am 02.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 09.09.2026.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,682 CNY je Aktie ausweisen dürften.
