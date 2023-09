So entwickelt sich NIO

NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

26.09.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 8,33 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,33 USD ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,93 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.622.255 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 18,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,77 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 15,97 Prozent sinken. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden. NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -10,445 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie an der NASDAQ zweistellig unter Druck: NIO will vorrangige Wandelanleihen im Milliardenwert platzieren NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

