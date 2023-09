NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 2,2 Prozent auf 8,34 USD.

Die NIO-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 8,34 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,94 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,07 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 103.575 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 18,38 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,38 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.292,36 CNY gelegen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,445 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

