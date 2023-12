Aktienentwicklung

NIO Aktie News: NIO am Vormittag höher

26.12.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 8,10 USD.

Das Papier von NIO konnte um 10:37 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 8,10 USD. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,26 USD. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.005.609 NIO-Aktien den Besitzer. NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -2,11 CNY je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 19.066,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 13.002,10 CNY umgesetzt. NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,983 CNY je Aktie in den NIO-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

