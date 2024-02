Kursentwicklung im Fokus

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden

27.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 5,84 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 3,3 Prozent. Bei 5,93 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,81 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.602.946 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Mit einem Zuwachs von 177,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,30 USD am 06.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -2,11 CNY vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.066,55 CNY, während im Vorjahreszeitraum 13.002,10 CNY ausgewiesen worden waren. Am 05.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025. Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,568 CNY je NIO-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Nach BYD & NIO steht auch VW in den Startlöchern: Hefei in China will globaler Elektroauto-Hub werden Britischer Tesla-Rivale geht der Strom aus: Liste der Pleite-Elektroautobauer wird länger NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt

