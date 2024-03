NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,3 Prozent auf 4,58 USD ab.

Die NIO-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 4,58 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,46 USD. Bei 4,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.190.136 Stück gehandelt.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 253,44 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.03.2024 (4,46 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 2,62 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.03.2024 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,81 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,07 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 17.103,18 CNY gegenüber 16.063,50 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,288 CNY je NIO-Aktie.

