NIO Aktie News: NIO zieht am Vormittag deutlich an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 10,6 Prozent auf 13,19 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die NIO-Papiere um 22:15 Uhr 10,6 Prozent. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 13,34 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 12,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 78.780 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,67 USD an. 71,94 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,01 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,83 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent auf 10.676,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Am 26.09.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,903 CNY je NIO-Aktie.

