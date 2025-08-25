NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 6,47 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 6,47 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 6,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 3.097.734 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 53,21 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 03.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Mrd. USD im Vergleich zu 1,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Am 09.09.2026 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,668 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen