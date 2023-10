NIO Aktie News: NIO reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 7,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 7,68 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 7,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 508.231 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 52,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 8,79 Prozent Luft nach unten.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 8.771,70 CNY, gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,77 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -10,638 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

