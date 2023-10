NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,63 USD.

Um 22:15 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,63 USD nach oben. Die NIO-Aktie legte bis auf 7,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,71 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.573 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,80 Prozent. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 8,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,638 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

