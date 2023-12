NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 9,19 USD nach.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 9,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,99 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,25 USD. Bisher wurden via New York 3.418.936 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 19.066,55 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren, um 46,64 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,812 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher