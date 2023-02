NIO Aktie News: NIO fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,95 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:05 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 8,79 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 8,70 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,70 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.862 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2022 bei 23,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 2,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.002,10 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Am 21.03.2024 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,754 CNY je NIO-Aktie.

