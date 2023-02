NIO Aktie News: NIO tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel NIO 8,95 EUR

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:55 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 8,71 EUR. Die NIO-Aktie sank bis auf 8,70 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.590 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,60 EUR erreichte der Titel am 27.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,09 Prozent. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR ab. Abschläge von 1,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 10.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent auf 13.002,10 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 01.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte NIO die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,754 CNY je Aktie ausweisen dürften.

